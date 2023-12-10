Події

20:32 10.12.2023

Евакуацію з Гази успішно завершено, з небезпечної зони повернули понад триста громадян України

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Евакуацію з Гази успішно завершено, з небезпечної зони повернули понад триста громадян України

Евакуаційну місію з Гази успішно завершено, з небезпечної зони вдалося вивезти 315 осіб, зокрема 304 українці, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України в неділю ввечері.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує - операція з порятунку наших громадян із Сектора Гази успішно завершена. Здійснена ГУР МО України та МЗС України за дорученням Президента України евакуаційна місія проходила в кілька етапів. У підсумку з небезпечної зони вдалося вивезти 315 осіб: 304 українці, 2 палестинці, 9 громадян Молдови", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ГУР.

Зазначається, що серед врятованих із Сектора Гази - дві людини з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських військових розвідників безпосередньо в зоні конфлікту.

 

 

 

Теги: #евакуація #гур #сектор_гази

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