На фронті за добу було 82 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 39 атак противника

На фронті за добу відбулося 82 бойові зіткнення, найбільш запеклі бої були на авдіївському напрямку, там Сили оборони відбили 39 атак супротивника, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18.00 неділі.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріл населених пунктів із території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На куп'янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога поблизу Синьківки, Петропавлівки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів у районах Петропавлівки Харківської області та Твердохлібового Луганської області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів Харківської області.

На лиманському напрямку сили оборони відбили 5 атак ворога біля Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів біля Макіївки та Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів Луганської та Донецької областей.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів у населених пунктів Часів Яр, Торецьк Донецької області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів Донецької області.

На авдіївському напрямку українські воїни відбили 39 атак ворога в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, на південь від Сєверного і Тоненького, Первомайського Донецької області. Тут ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Калинове, Очеретине, Новопокровське та Авдіївка Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Донецької області.

На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 14 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським і мінометним вогнем окупантів опинилися щонайменше п'ять населених пунктів Донецької області.

На шахтарському напрямку сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів у районі на південний схід від Вугледара Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Донецької області.

На запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника поблизу Роботиного Запорізької області. Артилерійським і мінометним обстрілам піддалися понад 20 населених пунктів Запорізької області.

На херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Іванівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон; Очаків Миколаївської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.