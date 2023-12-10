Події

19:35 10.12.2023

У м. Дніпро поліція розслідує підпал "народного меморіалу" пам'яті загиблих від ракетного удару

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У м. Дніпро поліція розслідує пошкодження внаслідок загоряння "народного меморіалу" пам'яті загиблих від ракетного удару по будинку на Набережній Перемоги, повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

"Унаслідок загоряння пошкоджена зупинка громадського транспорту, що стала меморіалом пам'яті загиблих від ракетного удару по будинку на Набережній Перемозі. 10 грудня на зупинці, де містяни залишали іграшки, лампадки та квіти, щоб вшанувати пам'ять жертв російського удару, сталося загоряння", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сторінці поліції у фейсбуці.

Зазначається, що наразі співробітники відділення № 5 Дніпровського районного управління поліції встановлюють свідків події, перевіряють камери відеоспостереження, проводять усі необхідні заходи для встановлення причини пожежі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

 

 

 

Теги: #дніпро #поліція #меморіал

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