На півдні окупанти продовжують зміцнювати фортифікаційне обладнання позицій - Сили оборони

На півдні російські окупанти продовжують зміцнювати фортифікаційне обладнання позицій і підтягувати свої резерви, повідомляють Сили оборони Півдня.

"У зоні відповідальності Сил оборони Півдня ворог продовжує укріплення фортифікаційного обладнання позицій та підтягування резервів. Веде спостереження за діями Сил оборони на правобережжі і не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами, активно застосовує дрони", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в неділю.

Зазначається, що в Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі, 1 - в Азовському. Ракетоносії заведені в пункти базування.