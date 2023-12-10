Події

14:45 10.12.2023

На півдні окупанти продовжують зміцнювати фортифікаційне обладнання позицій - Сили оборони

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На півдні російські окупанти продовжують зміцнювати фортифікаційне обладнання позицій і підтягувати свої резерви, повідомляють Сили оборони Півдня.

"У зоні відповідальності Сил оборони Півдня ворог продовжує укріплення фортифікаційного обладнання позицій та підтягування резервів. Веде спостереження за діями Сил оборони на правобережжі і не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами, активно застосовує дрони", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в неділю.

Зазначається, що в Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі, 1 - в Азовському. Ракетоносії заведені в пункти базування.

 

Теги: #війна #сили_оборони

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