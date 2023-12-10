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11:21 10.12.2023

Найближчими днями в більшості областей України сніг, на дорогах ожеледиця - Укргідрометцентр

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Найближчими днями в більшості областей України сніг, на дорогах ожеледиця - Укргідрометцентр

У понеділок, 11 грудня, в Україні часом невеликий, у східних областях та на Закарпатті помірний мокрий сніг і дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

У східних і центральних областях місцями ожеледь, у південній частині вночі та вранці місцями туман. На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вночі у східних та західних областях 1-6° морозу, вдень у південній частині 3-8° тепла.

У Києві в понеділок часом невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 11 грудня найвища температура вдень була 10,7° у 1960 р., найнижча вночі -20,8° у 1921 р.

У вівторок, 12 грудня, в Україні часом невеликий, у Карпатському регіоні та східних областях помірний мокрий сніг і дощ, вночі в більшості північних і центральних областей без суттєвих опадів.

На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень у південній частині України 3-8° тепла, у Криму до 11°.

У Києві у вівторок вночі без суттєвих опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

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