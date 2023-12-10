Російські війська за минулий день обстріляли сім громад Сумської області

Російські окупанти за минулий день обстріляли сім громад Сумської області, зафіксовано 135 вибухів, повідомляють у зведенні обласної військової адміністрації станом на 23.00 суботи.

"Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 135 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотинська, Есманська, Дружбівська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

Так, по Хотинській громаді ворог гатив із мінометів (7 вибухів).

У Білопільській громаді проведено мінометні обстріли (23 вибухи), обстріл за допомогою FPV-дрона (1 вибух), обстріл із АГС (60 вибухів) та обстріл із артилерії (6 вибухів).

В Есманській зафіксовано 11 вибухів із мінометів.

У Шалигинській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи).

У Дружбівській 3 міни скинули росіяни на її територію.

У Середино-Будській проведено мінометний обстріл (19 вибухів).

У Краснопільській зафіксовано скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух).