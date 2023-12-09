Між станціями метро "Деміївська-Либідська" можуть запустити "човниковий рух" поїздів

Між закритими станціями "Деміївська-Либідська" оболонсько-теремківської лінії Київського метрополітену можуть запустити "човниковий рух" поїздів, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Фахівці опрацьовують питання поліпшення сполучення, зокрема можливість запуску "човникового руху" між закритими станціями. Для цього необхідно провести розрахунки і перевірити ефективність такого сполучення", - цитує пресслужба КМДА слова начальника метрополітену Віктора Брагінського.

Він також пояснив причину закриття ділянки "Деміївська-Либідська".

"Питання безпеки пасажирів - у пріоритеті для нашого підприємства. Оперативне закриття ділянки "Деміївська-Либідська" було вимушеним кроком, оскільки після вчорашнього ранкового обстеження в п'ятницю було виявлено нову тріщину, яка може загрожувати перевезенню пасажирів. Подальший рух поїздів міг призвести до непередбачуваних наслідків. Наразі компетентні фахівці з'ясовують причини", - зазначив він.

Зі свого боку, головний інженер КП "Київський метрополітен" Віктор Вигівський зазначив, що ситуація на інших перегонах контрольована, незважаючи на наявність на деяких піщаних ґрунтів і поверхневих вод.

Він зазначив, що фахівці підприємства розуміють, як із цими ділянками працювати, і найголовніше, там відсутня раптовість подібних ситуацій до станції "Деміївська".

"Є певний дебіт води, про який фахівцям відомо, і відповідно до сезону він збільшується або зменшується, і відповідальні фахівці працюють із цими умовами і ведуть постійне спостереження", - зазначили в КМДА.

Вигівський також додав, що питання гідроізоляції важливе для всіх метрополітенів. Водночас є спеціальні технологічні процеси, які дають змогу експлуатувати ці ділянки у звичайному режимі роботи.

У КМДА наголосили, що ситуація, яка склалася на ділянці "Деміївська" - "Либідська", є нестандартною та потребує оперативних рішень, які вже ухвалили.

"Київський метрополітен разом із міською владою докладають максимум зусиль, аби якомога швидше провести відновлювальні роботи та поновити звичний рух столичної підземки. Водночас важливо провести всі роботи максимально якісно та з дотриманням усіх технологічних процесів, аби уникнути в майбутньому подібних ситуацій", - підсумували у пресслужбі відомства.