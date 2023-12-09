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13:04 09.12.2023

Рада розширила перелік осіб, які мають право отримувати одноразову грошову допомогу

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Рада розширила перелік осіб, які мають право отримувати одноразову грошову допомогу

Верховна Рада України розширила перелік осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги.

За відповідний законопроєкт №9226 про внесення змін до деяких законів для удосконалення правового регулювання правовідносин, пов'язаних із призначенням, отриманням одноразової грошової допомоги та наданням пільг деяким категоріям осіб, проголосували в цілому 274 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в суботу, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Він розповів, що згідно із законопроєктом право на отримання одноразової грошової допомоги тепер мають діти загиблого (померлого), зокрема усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) та народжені після його смерті; діти, щодо яких загиблий (померлий) був позбавлений батьківських прав.

За словами Гончаренка, на отримання одноразової грошової допомоги також мають право батьки (усиновлювачі), онуки, жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживали разом, але не перебували у шлюбі, якщо спільне проживання встановлено рішенням суду, яке набуло законної сили, а також утриманці загиблого (померлого).

Законопроєкт передбачає право військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу служб цивільного захисту, працівників об'єктів критичної інфраструктури, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та поліцейських складати заповіт щодо виплати одноразової грошової допомоги в разі його загибелі (смерті).

Законопроєкт вносить відповідні зміни до Кодексу цивільного захисту України, до законів про Національну поліцію, про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю, заподіяну працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. 

Теги: #допомога #розширення #грошова

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