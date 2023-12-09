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12:26 09.12.2023

Єрмак і баронеса Гелена Кеннеді обговорили кроки для повернення незаконно депортованих українських дітей

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із відомою юристкою з прав людини, громадянських свобод і захисту дітей, директоркою Інституту прав людини Міжнародної асоціації правників баронесою Геленою Кеннеді, яка перебуває в Україні з візитом, повідомила пресслужба Офісу президента в суботу.

Гелена Кеннеді є співголовою міжнародної експертної групи високого рівня Bring Kids Back UA і прибула до Києва для участі в першій зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Єрмак подякував баронесі за візит і підтримку зусиль України щодо повернення своїх неповнолітніх громадян, незаконно депортованих і примусово переміщених Росією. "Це важливо для нас. На моє переконання, дуже важливим є все, що напрацює коаліція разом із нашою групою Bring Kids Back UA", - сказав керівник Офісу глави держави на початку зустрічі.

Співрозмовники наголосили на важливості активізації роботи з напрацювання коаліцією та групою нових дієвих механізмів, що сприятимуть значному збільшенню кількості повернутих в Україну дітей, переконані Єрмак та баронеса Гелена Кеннеді.

Керівник Офісу президента та баронеса обговорили також питання залучення до повернення дітей представників різних країн, лідерів, зокрема релігійних. Єрмак переконаний, що для отримання результату, яким буде повернення дітей до їхніх близьких на батьківщину, слід обговорювати і цей напрям. "Я повністю підтримую залучення різних учасників, особливо представників Глобального Півдня як посередників або учасників переговорів", - сказав він.

Гелена Кеннеді поінформувала про свої зустрічі в Києві та візит до Женеви, які мають сприяти поверненню українських дітей.

"Я думаю, що ви повинні скористатися цією можливістю, щоб спробувати. Подивимося, чи зможемо ми досягти цієї великої мети. Ми хочемо докласти зусиль, щоб близько 500 дітей були повернуті до Великодня наступного року", - сказала Гелена Кеннеді.

Теги: #кеннеди #діти #захист #єрмак

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