Готуються напрацювання на 2024 рік, щоб РФ назавжди пішла з Криму - глава Міноборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про підготовку напрацювань на 2024 рік, які змусять РФ назавжди піти з тимчасово окупованого Криму.

"Ми показали всьому світу, що ми можемо досягати успіху, незважаючи на те, що у нас немає такого потужного флоту. Ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже хорошу здатність для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму", - заявив Умєров в ефірі національного телемарафону.