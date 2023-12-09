У Запорізькій області ворожих обстрілів зазнали 17 населених пунктів, одна людина загинула

Російські війська обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, одна людина загинула, є руйнування будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в суботу вранці.

"Під ворожим вогнем 17 населених пунктів - зафіксовано 64 удари по Запорізькій області", - написав він у своєму телеграм-каналі.

59 артударів припали на територію прифронтових міст і сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Лук'янівського, Білогір'я, Полтавки, Кам'янського, П'ятихаток і Лобкового.

Окупанти атакували безпілотниками Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку і Степове, під РСЗВ-обстріл потрапив Степногірськ.

"Унаслідок артобстрілу загинула 56-річна мешканка Степногірська. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - повідомив Малашко.