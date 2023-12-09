Події

01:14 09.12.2023

Російські війська за минулий день обстріляли чотири громади Сумської області

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Російські війська за минулий день обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли чотири громади Сумської області, зафіксовано 19 вибухів, повідомляється у зведенні обласної військової адміністрації на 21.00 п'ятниці.

"Протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Середино-Будська громади", - зазначено в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.

З артилерії ворог вдарив по Юнаківській (7 вибухів), Краснопільській (4 вибухи) та Білопільській (1 вибух) громадах.

П'ять мін окупанти скинули на Середино-Будську громаду.

На територію Юнаківської громади росіяни скинули уламкові боєприпаси з БпЛА (2 вибухи).

Теги: #обстріли #сумська_область

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