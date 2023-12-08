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19:49 08.12.2023

Київська прокуратура проводить досудове розслідування у зв'язку з підтопленням тунелів столичного метро

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Київська прокуратура проводить досудове розслідування у зв'язку з підтопленням тунелів столичного метро

У зв'язку з підтопленням тунелів на ділянці Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що призвело до тяжких наслідків (ч.2 ст.367 КК України), повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Розслідування проводиться за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва.

"8 грудня 2023 року столична влада оголосила про зупинку руху поїздів на ділянці між станціями "Либідська" та "Деміївська" Оболонсько-Теремківської лінії метро. За попередніми даними, зазначені обставини виникли у зв'язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на зазначеній ділянці метрополітену", - повідомляє пресслужба в телеграмі.

Під час досудового розслідування слідчими та прокурорами буде досліджено обставини, що спричинили зазначені наслідки. Також у межах слідства буде надано правову оцінку діям посадових осіб КП "Київський метрополітен" і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" в заплаві річки Либідь.

 

 

 

Теги: #метро #прокуратура #київ #підтоплення

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