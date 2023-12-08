Росіяни за добу завдали 27 ракетних і 27 авіаційних ударів, випустили 20 крилатих ракет

Російські окупаційні війська за минулу добу завдали 27 ракетних і 27 авіаційних ударів, здійснили 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ворог завдав 27 ракетних і 27 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у п'ятницю ввечері.

Як повідомляється, від початку доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, балістичну ракету "Іскандер-М" і 6 зенітних керованих ракет С-300. Силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться в повідомленні. За даними Генштабу, за добу артилерійських обстрілів зазнали понад 70 українських населених пунктів.