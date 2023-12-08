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19:13 08.12.2023

Президент підписав закон про збільшення штату НАБУ до 1 тис. осіб

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Президент підписав закон про збільшення штату НАБУ до 1 тис. осіб

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення чисельності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з 700 до 1 000 осіб.

Як зазначено в картці відповідного законопроєкту №10203-1, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ повернули до парламенту з підписом глави держави 8 грудня.

Документ збільшує граничну чисельність штату НАБУ з 700 до 1 000 осіб, зокрема передбачається збільшення кількості осіб начальницького складу з 500 до 750 осіб.

Збільшення кількості працівників НАБУ здійснюватиметься поетапно за підсумками конкурсу на заміщення вакантних посад із 2024 до 2026 рр. (щороку - по 100 посад).

 

Теги: #закон #штат #набу #зеленський

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