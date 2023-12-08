Події

16:47 08.12.2023

Від "Теремків" до "Либідської" курсують 55 автобусів і 15 тролейбусів - КМДА

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Від "Теремків" до "Либідської" курсують 55 автобусів і 15 тролейбусів - КМДА

Для компенсації транспортного потоку через закриття руху поїздів метро від ст. м. "Теремки" до "Либідської" вже запущено 55 автобусів і 15 тролейбусів, незабаром їх кількість зросте до 77 і 20 відповідно, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Наразі від "Теремків" до "Либідської" курсує 55 автобусів та 15 тролейбусів. Протягом найближчої години кількість одиниць наземного транспорту, що дублює маршрути закритих станцій метро, збільшать до 77 автобусів і 20 тролейбусів", - ідеться в повідомленні КМДА.

Зазначається, що "інтервал руху поїздів на цій лінії метро був близько 3 хв. Інтервал руху автобусів та тролейбусів буде не більшим. Така кількість наземного транспорту зможе перевезти 14-15 тисяч людей на годину. До прикладу, метро на даній ділянці перевозило близько 12 тисяч людей на годину".

Як повідомлялося, рух поїздів між станціями метро "Деміївська" і "Теремки" закрито на час ремонту перегінного тунелю. 

Теги: #транспорт #голосіївський_район

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