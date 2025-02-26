"Київтеплоенерго" упродовж доби планує відновити теплозабезпечення 50 будинків у Голосіївському районі

Фото: Київтеплоенерго

Вранці у середу, 26 лютого, на вул. В.Касіяна у Голосіївському районі столиці сталося пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі діаметром 450 мм, після чого його було локалізовано.

"На місце події оперативно направлена аварійна бригада "Київтеплоенерго" та розпочато підготовку до ремонтних робіт", - повідомило комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ").

Наразі працює аварійно-відновлювальна бригада "КТЕ" та залучена уся необхідна техніка, що може знадобитися під час виконання ремонту. Зважаючи на погодні умови, роботи планують завершити у максимально стислий строк – упродовж доби.

"На час виконання ремонтних робіт тимчасово призупинено подачу тепла до 50 житлових будинків у Голосіївському районі", - попередили в компанії.

Одразу після усунення пошкодження розпочнеться подача теплоносія до будівель, а управителі будинків забезпечать циркуляцію тепла внутрішньобудинкової системою опалення.