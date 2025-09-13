Інтерфакс-Україна
14:02 13.09.2025

Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

Ситуація у місті Куп’янську та його околицях (Харківська область) - під контролем Збройних Сил України, заявив Генштаб ЗСУ.

"Водночас, ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська", - йдеться у дописі Генштабу у телеграм в суботу.

За їх даними, вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто.

"Зазначимо, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони", - йдеться у дописі.

За інформацією Генштабу, у місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні діі.

"З початку операції, за два тижні, втрати противника склали 395 осіб, із них 288 - безповоротні. На підходах до Куп’янська, в районах н.п. Радьківка і Голубівка, наші воїни знешкодили загалом 265 росіян. В районі самого міста - ще 128", - наголошено у повідомленні.

Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон, поповнюючи обмінний фонд та надаючи свідчення, що будуть використані проти окупантів.

"Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває. Нашими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога", - заявив Генштаб.

Раніше аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни втретє після випадків біля Суджі та в Авдіївці використали труби для просочування своїх груп. "Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії. Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього роззосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці", - йшлося у дописі.

Теги: #генштаб_зсу #купянськ #трубопровід

