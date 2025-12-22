Інтерфакс-Україна
08:14 22.12.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 223 бойові зіткнення

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 223 бойові зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка. 

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету,  18 авіаційних ударів, скинувши при цьому 50 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3248 дронів-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - повідомляє Генштаб

 

