Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців - Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Втрати окупантів впродовж доби склали 1120 одиниць живої сили та 79 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено три танки, дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, 64 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 109 БпЛА оперативно-тактичного рівня.