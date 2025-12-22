Інтерфакс-Україна
Події
08:12 22.12.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців - Генштаб

1 хв читати
Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Втрати окупантів впродовж доби  склали 1120 одиниць живої сили та 79 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено три танки, дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, 64 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 109 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

