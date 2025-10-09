Керівнику КП Голосіївського району Києва повідомлено про підозру за оборудку з дорожньою сіллю

Поліція Києва оголосила про підозру начальнику КП "Шляхово-експлуатаційне управління" (ШЕУ) Голосіївського району за закупку дорожньої солі зі збитком у близько 1,4 млн грн для столичного бюджету, повідомляє поліція Києва.

"У листопаді 2023 року підозрюваний уклав договір із будівельною компанією щодо закупівлі 3 500 тонн технічної солі для посипання доріг району у зимовий період за ціною у понад 18 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні поліції столиці у Телеграм-каналі у четвер.

Однак, як зазначають в поліції, замовлена сіль для промислового переробляння не відповідала заявленому вищому ґатунку та фактично її ринкова ціна була нижчою ніж наявна.

"Згідно з висновком експертизи, вартість солі була завищена на 1,4 млн грн", - уточнюється в повідомленні.

В поліції нагадують, що чиновник є фігурантом іншої корупційної схеми — він разом з іншими посадовцями підозрюється у розкраданні понад 2,5 млн грн бюджетних коштів на ремонті автопроїзду.