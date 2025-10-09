Інтерфакс-Україна
Події
15:44 09.10.2025

Керівнику КП Голосіївського району Києва повідомлено про підозру за оборудку з дорожньою сіллю

1 хв читати

Поліція Києва оголосила про підозру начальнику КП "Шляхово-експлуатаційне управління" (ШЕУ) Голосіївського району за закупку дорожньої солі зі збитком у близько 1,4 млн грн для столичного бюджету, повідомляє поліція Києва.

"У листопаді 2023 року підозрюваний уклав договір із будівельною компанією щодо закупівлі 3 500 тонн технічної солі для посипання доріг району у зимовий період за ціною у понад 18 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні поліції столиці у Телеграм-каналі у четвер.

Однак, як зазначають в поліції, замовлена сіль для промислового переробляння не відповідала заявленому вищому ґатунку та фактично її ринкова ціна була нижчою ніж наявна.

"Згідно з висновком експертизи, вартість солі була завищена на 1,4 млн грн", - уточнюється в повідомленні.

В поліції нагадують, що чиновник є фігурантом іншої корупційної схеми — він разом з іншими посадовцями підозрюється у розкраданні понад 2,5 млн грн бюджетних коштів на ремонті автопроїзду.

Теги: #сіль #схема #голосіївський_район

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:16 03.10.2025
СБУ затримала посадовця Мін'юсту, який займався схемами для ухилянтів

СБУ затримала посадовця Мін'юсту, який займався схемами для ухилянтів

11:38 02.10.2025
Посадовець Голосіївської РДА Києва заволодів майже 1 млн грн під час ремонту укриття

Посадовець Голосіївської РДА Києва заволодів майже 1 млн грн під час ремонту укриття

14:19 26.09.2025
Нацполіція викрила схему заволодіння землями поблизу туристичного комплексу "Буковель" вартістю понад 14 млн грн

Нацполіція викрила схему заволодіння землями поблизу туристичного комплексу "Буковель" вартістю понад 14 млн грн

09:53 19.09.2025
На Дніпропетровщині екскомандир в/ч разом із цивільними організовував втечі військовослужбовців за кордон – ДБР

На Дніпропетровщині екскомандир в/ч разом із цивільними організовував втечі військовослужбовців за кордон – ДБР

14:13 15.08.2025
СБУ та Нацполіція викрили на Черкащині схему розкрадання державного газу на 251 млн грн

СБУ та Нацполіція викрили на Черкащині схему розкрадання державного газу на 251 млн грн

11:23 13.08.2025
Офіс генпрокурора повідомив про викриття схеми при закупівлях для сервісних центрів МВС

Офіс генпрокурора повідомив про викриття схеми при закупівлях для сервісних центрів МВС

15:43 28.07.2025
Імпорт солі в I півівріччі скоротився на 45,88%, внутрішній видобуток росте

Імпорт солі в I півівріччі скоротився на 45,88%, внутрішній видобуток росте

11:41 22.07.2025
Івано-Франківщина планує відновити видобуток солі

Івано-Франківщина планує відновити видобуток солі

14:40 28.03.2025
Поліція перевірила припарковане авто біля Голосіївського ТЦК у Києві

Поліція перевірила припарковане авто біля Голосіївського ТЦК у Києві

10:55 26.02.2025
"Київтеплоенерго" упродовж доби планує відновити теплозабезпечення 50 будинків у Голосіївському районі

"Київтеплоенерго" упродовж доби планує відновити теплозабезпечення 50 будинків у Голосіївському районі

ВАЖЛИВЕ

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

Завдяки українським ударам вглиб РФ у ворога дефіцит бензину до 20% - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський і Бабіш домовились обговорити подальшу співпрацю під час особистої зустрічі

З початку року в окупованому Криму зафіксовано більше 700 випадків порушення прав людини – Лубінець

Єврокомісія створила внутрішню групу для перевірки обвинувачень Угорщини у шпигунстві в інституціях ЄС

Київрада підтримала закупівлю мобільних укриттів, заплановано встановити 500 в різних районах

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Китай запровадив санкції проти 14 західних фірм та організацій оборонної сфери

Цьогоріч 12 кліриків УПЦ (МП) отримали підозри за пособництво державі-агресору

Опубліковано перелік перших верифікованих суботніх й недільних шкіл за кордоном

СБУ спростовує інформацію про можливість оголошення підозри керівнику САП

Інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності – "Укрзалізниця"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА