Імпорт солі в I півівріччі скоротився на 45,88%, внутрішній видобуток росте

Україна в січні-червні 2024 року імпортувала 211,692 тис. тонн солі, що на 45,88% менше, ніж за аналогічний період роком раніше, коли зовнішні закупівлі становили 391,186 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), витрати на закупівлю солі на зовнішніх ринках у першому півріччі 2025 року скоротилися на 48,46% - до $26,919 млн проти $52,225 млн за аналогічний період 2024 року.

Основними постачальниками солі в Україну в січні-червні стали Єгипет, на частку якого припало 46,09% поставок, що в грошовому еквіваленті становило $12,407 млн, Туреччина (17,57% і $4,730 млн) та Румунія (13,41% і $3,611 млн).

Роком раніше ТОП-3 постачальників солі був аналогічним: Єгипет (54,89% на 28,668), Туреччина (17,15% на 8,956 млн) і Румунія (14,69% на 7,671).

Як повідомлялося, Україна довоєнного 2021 року експортувала 710,04 тис. тонн солі на $28,32 млн, тоді як 2022-го постачання за кордон впало у натуральному виразі уп'ятеро - до 142,038 тис. тонн, а виторг ще дужче - до $3,82 млн. Основними покупцями української солі 2021 року були Польща (39,1%), Угорщина (27,4%) і Румунія (7,3%). У 2021 році Україна імпортувала солі 142,81 тис. тонн на $12,92 млн.

Після окупації російськими військами у квітні 2022 року найбільшого виробника солі в країні – "Артемсолі" – Україна практично припинила її експорт і перетворилася на нетто-імпортерам.

Тереблянськое соляне родовище (Закарпатська обл.) у серпні 2023 року відновило видобуток солі. Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита заявив, що Закарпаття зможе на 100% забезпечити Україну технічною та кухонною сіллю.

Долинське родовище (Івано-Франківська обл.) планує найближчим часом відновити видобуток солі. Наразі тривають роботи над проєктом розробки Долинського родовища, і проводиться ретельна оцінка впливу на довкілля. Розробку проєктного рішення для майбутнього солевиварювального заводу готують фахівці Державного науково-дослідного і проєктного інституту основної хімії "Ніохім". Спецдозвіл на видобуток кам'яної солі (галіту) у 2023 році отримало харківське ТОВ "Планета комфорт".