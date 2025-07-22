Івано-Франківщина планує відновити видобуток солі

Долинське родовище (Івано-Франквська область) планує найближчим часом відновити видобуток солі, повідомив міський голова Долинської територіальної громади Іван Дирів у Facebook.

Він нагадав, що Долинське родовище солі є одним із найстаріших в Україні – тут видобували сіль ще з Х століття. До середини ХХ століття Долинський солевиварювальний комбінат був одним із найбільших підприємств міста.

"Нарешті, після десятиліть занепаду, є надія на повернення колишньої слави долинській солі. Зараз кипить робота над відновленням солевидобутку. Це не просто обіцянки, а конкретні кроки: активно тривають роботи над проєктом розробки Долинського родовища, і проводиться ретельна оцінка впливу на довкілля", - написав Дирів.

Розробку проєктного рішення для майбутнього солевиварювального заводу готують фахівці Державного науково-дослідного і проєктного інституту основної хімії "Ніохім". Спецдозвіл на видобуток кам'яної солі (галіту) у 2023 році отримало харківське ТОВ "Планета комфорт".

"Відновлення видобутку солі в Долині – це не просто економічний проєкт. Це символ відродження, повернення до історичних коренів та відкриття нових горизонтів для регіону. Це шанс для Долини знову зайняти своє гідне місце на мапі соледобувної промисловості України", - резюмував міський голова Долинської громади.

Як повідомлялося, Україна довоєнного 2021 року експортувала 710,04 тис. тонн солі на $28,32 млн, тоді як 2022-го постачання за кордон впало у натуральному виразі уп'ятеро - до 142,038 тис. тонн, а виторг ще дужче - до $3,82 млн. Основними покупцями української солі 2021 року були Польща (39,1%), Угорщина (27,4%) і Румунія (7,3%). У 2021 році Україна імпортувала солі 142,81 тис. тонн на $12,92 млн.

Після окупації російськими військами у квітні 2022 року найбільшого виробника солі в країні - "Артемсолі" – Україна практично припинила її експорт і стала її закуповувати за кордоном.