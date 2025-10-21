Інтерфакс-Україна
18:24 21.10.2025

Вчитель з учнями в салоні напідпитку влаштував ДТП в Надвірнянському районі, є загиблі

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

Двоє людей, в тому числі один неповнолітній, загинули і ще троє неповнолітніх госпіталізовані внаслідок дорожно-транспортної пригоди в селі Красна Надвірнянського району Івано-Франківської області, яку влаштував учитель одного з загиблих у вівторок, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"23-річний учитель образотворчого мистецтва одного з навчальних закладів Надвірнянського району, керуючи автомобілем Hyundai Tucson у стані алкогольного сп’яніння (1,38% проміле), не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та зіткнувся з металевою опорою. Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир. Ще троє неповнолітніх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, де їм надають медичну допомогу", - повідомляється в телеграм-каналі відомства.

Про стан водія після ДТП не повідомляється.

На місці події працює слідчо-оперативна група, проводяться першочергові слідчі дії, розпочато досудове розслідування за фактом смертельної ДТП (ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Теги: #офіс_генпрокурора #івано_франківська_область #дтп

