Поліція Івано-Франківщини встановлює обставини нападу на Калуський РТЦК

Група невідомих в понеділок ввечері розбила двері та вікна приміщення Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) на Івано-Франківщині, поліція встановлює обставини та розшукує нападників.

"22 вересня близько 18:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що група невідомих розбила вікна та двері Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та всі відповідні правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні поліції Івано-Франківщини на сторінці в Фейсбук.

Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події, а також осіб, які причетні до порушення.

В той же час, Івано-Франківський ТЦК повідомив, що під час атаки групи невідомих на Калуський районний терцентр комплектування втекли троє військовозобов'язаних; у ЗМІ повідомляють, що нападників було близько десяти чоловік.