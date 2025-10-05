Інтерфакс-Україна
11:44 05.10.2025

В Івано-Франківській області в результаті обстрілу є постраждалий

В результаті російської атаки на територію Івано-Франківщини одна людина постраждала, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Івано-Франківський район: 1 людина травмована. Пошкодження зафіксовано у 3 приватних домогосподарствах й на території спортивної веслувальної бази", - написала Онищук в телеграм-каналі.

Крім того, в Надвірнянському районі було пошкоджено 3 житлових будинки та 2 господарські споруди.

