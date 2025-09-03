Інтерфакс-Україна
10:36 03.09.2025

Масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку на Прикарпатті, локалізовано

Масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку на Прикарпатті, локалізовано
Фото: ДСНС

Масштабну пожежу в складських приміщеннях, що виникла через масовану російську атаку в Івано-Франківській області, вдалося локалізувати, повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"На Прикарпатті внаслідок ворожого обстрілу виникла масштабна пожежа. Йдеться про три осередки загорання площею близько 9 тис. кв. м на складських приміщеннях. На цей час пожежу локалізовано, ліквідація триває. На щастя, постраждалих немає", - написала вона у телеграм.

Як повідомила ДСНС у телеграм станом на 8:40 середи, рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в складських приміщеннях, яка почалася внаслідок нічної масованої російської атаки у Івано-Франківській області.

"Зокрема, виникла пожежа складських приміщень на трьох осередках загальною площею близько 9 тис. кв. м. Рятувальники локалізували пожежу, ліквідація триває. Постраждалих немає", - сказано в повідомленні.

У роботах задіяно 130 співробітників та 35 од. техніки ДСНС.

