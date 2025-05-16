Інтерфакс-Україна
Події
14:31 16.05.2025

На Івано-Франківщині затримано правоохоронця, який торгував інформацією з закритих баз даних

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На Івано-Франківщині затримано правоохоронця, який торгував інформацією з закритих баз даних
Фото: https://t.me/DBRgovua/

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з СБУ та Держприкордонслужбою затримали заступника начальника одного з відділів правоохоронного органу Івано-Франківщини, який систематично продавав конфіденційну інформацію з державних баз даних.

"За гроші він перевіряв відомості про наявність осіб у розшуку, обмеження на виїзд за кордон та іншу закриту інформацію. Для цього використовував персональний ключ доступу до реєстрів", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією відомства, з лютого 2025 року він незаконно передав дані щодо щонайменше 43 осіб, за що отримав близько $2 тис.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Наразі готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення фігуранта від займаної посади.

Теги: #івано_франківська_область #дбр

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