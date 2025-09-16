Інтерфакс-Україна
23:15 16.09.2025

Росія готується скоротити видобуток нафти через атаки дронів - ЗМІ

РФ готується до скорочення видобутку нафти через атаки дронів на НПЗ та інфраструктуру транспортування, повідомила агенція Reuters, посилаючись на власні джерела, у вівторок.

"Російський монополіст нафтопровідного транспорту "Транснефть" попередив виробників, що їм, можливо, доведеться скоротити видобуток після атак безпілотників України на важливі експортні порти та нафтопереробні заводи, повідомили у вівторок три джерела в галузі", - повідомила Reuters.

Водночас агенція вказує, що у заяві на офіційному веб-сайті "Транснефть" назвала цю новину "фейковою" і частиною "інформаційної війни" Заходу проти Росії.

"Українські безпілотники завдали удару по щонайменше 10 нафтопереробних заводах, що на певний момент скоротило нафтопереробні потужності Росії майже на п'яту частину, а також пошкодило провідні російські порти на Балтійському морі – Усть-Лугу та Приморськ, повідомили українські військові та російські джерела в галузі", - пише Reuters.

Російська влада не коментувала публічно масштаби збитків та їхній вплив на виробництво й експорт.

"Однак компанія "Транснефть", яка обробляє понад 80% всієї нафти, видобутої в Росії, останніми днями обмежила можливості нафтових компаній зберігати нафту в своїй трубопровідній системі", - повідомила Reuters, посилаючись на два джерела в галузі, наближені до російських нафтових компаній.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/russia-close-cutting-oil-output-due-drone-attacks-sources-say-2025-09-16/

https://www.reuters.com/business/energy/oil-settles-over-1-higher-ukraine-drone-attacks-target-russian-supply-2025-09-16/

Теги: #нафта #війна #видобуток #рф

