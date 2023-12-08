Події

15:41 08.12.2023

У Києві знайшли і повернули в роботу вкрадений на одній із котелень "Київтеплоенерго" генератор

1 хв читати

Генератор, викрадений кількома днями раніше на одній із котелень столичного комунального підприємства "Київтеплоенерго", знайшли й повернули в роботу, повідомляють на сайті Київської міської державної адміністрації в п'ятницю.

"У Святошинському районі Києва в ніч із 3 на 4 грудня 2023 року невстановлені особи здійснили крадіжку генератора з території однієї з котелень "Київтеплоенерго", який був встановлений як альтернативне джерело енергії для роботи теплогенеруючого обладнання в разі зникнення електрики через ракетні атаки критичної інфраструктури столиці. Потужність генератора – 16 кВА, вага – 120 кг, оціночна вартість – 135 тис. грн", - ідеться в повідомленні.

До моменту скоєння злочину генератор був повністю споряджений і готовий до роботи. У разі екстреної ситуації від його роботи залежало теплопостачання чотирьох житлових будинків на Святошині.

"Одразу після виявлення крадіжки персонал КП "Київтеплоенерго" звернувся із заявою до Національної поліції. Завдяки швидким і злагодженим діям особового складу Головного управління Національної поліції у м. Києві вже 6 грудня 2023 року генератор було знайдено в одному з населених пунктів Київської області. Наразі його повернуто на котельню", - розповіли в міськадміністрації.

За даними КМДА, понад 60% котелень Києва оснащені генераторами на випадок перебоїв з електропостачанням під час опалювального сезону 2023-2024 рр.

Теги: #крадіжка #повернення #генератор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:16 01.12.2023
Двох малолітніх дітей разом із батьками вдалося повернути в Україну з окупації

Двох малолітніх дітей разом із батьками вдалося повернути в Україну з окупації

18:55 01.12.2023
Зеленська: Ми хочемо, щоб усі країни світу підтримали міжнародну коаліцію з повернення депортованих до РФ українських дітей

Зеленська: Ми хочемо, щоб усі країни світу підтримали міжнародну коаліцію з повернення депортованих до РФ українських дітей

12:33 27.11.2023
В Україну повернулися артефакти з чотирьох музеїв Криму після виставки в Амстердамі 2014 року

В Україну повернулися артефакти з чотирьох музеїв Криму після виставки в Амстердамі 2014 року

21:38 19.11.2023
Президент подякував усім причетним до повернення в Україну викраденого росіянами в Маріуполі Богдана Єрмохіна

Президент подякував усім причетним до повернення в Україну викраденого росіянами в Маріуполі Богдана Єрмохіна

15:27 19.11.2023
Викрадений росіянами з Маріуполя Богдан Єрмохін повернувся в Україну

Викрадений росіянами з Маріуполя Богдан Єрмохін повернувся в Україну

21:08 16.11.2023
Міноборони Ізраїлю працює над можливістю повернення жителів прикордонних із Газою районів

Міноборони Ізраїлю працює над можливістю повернення жителів прикордонних із Газою районів

16:38 15.11.2023
Україна повернула додому ще шістьох дітей - голова Херсонської ОВА

Україна повернула додому ще шістьох дітей - голова Херсонської ОВА

20:20 14.11.2023
Україні вдалося повернути ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих територій

Україні вдалося повернути ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих територій

15:50 10.11.2023
Додому вдалося повернути ще двох українських дітей

Додому вдалося повернути ще двох українських дітей

16:06 29.10.2023
На зустрічі радників із нацбезпеки запропоновано створити міжнародну коаліцію для повернення депортованих до РФ українських дітей

На зустрічі радників із нацбезпеки запропоновано створити міжнародну коаліцію для повернення депортованих до РФ українських дітей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Житомирщині внаслідок пожежі загинули троє дітей - ДСНС

Рух між станціями метро "Теремки" - "Деміївська" вже зупинено - КМДА

Рада внесла зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

Верховна Рада збільшила штат НАБУ до 1 тис. осіб

На Дніпропетровщині внаслідок ракетної атаки пошкоджено промислове підприємство

ОСТАННЄ

Від "Теремків" до "Либідської" курсують 55 автобусів і 15 тролейбусів - КМДА

З Херсонської бібліотеки ім. Гончара, що постраждала від обстрілу, до Миколаєва привезли близько 26 тис. примірників видань

Американську базу ПРО в Польщі буде введено в дію 15 грудня - Пентагон

На Житомирщині внаслідок пожежі загинули троє дітей - ДСНС

Ідентифіковано всіх членів сім'ї, вбитої російською ракетою в Новогродівці Донецької області

Зеленський у розмові з прем'єркою Естонії наголосив на важливості зміцнення української ППО

У кожній школі України буде поліцейський для гарантування безпеки та публічного порядку - очільник МВС

Від станції Київського метро "Теремки" до "Либідської" курсуватиме наземний транспорт

Рада посилила самостійність та незалежність САП

Рада перенесла місце для створення Національного меморіального військового кладовища до Гатного - закон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА