У Києві знайшли і повернули в роботу вкрадений на одній із котелень "Київтеплоенерго" генератор

Генератор, викрадений кількома днями раніше на одній із котелень столичного комунального підприємства "Київтеплоенерго", знайшли й повернули в роботу, повідомляють на сайті Київської міської державної адміністрації в п'ятницю.

"У Святошинському районі Києва в ніч із 3 на 4 грудня 2023 року невстановлені особи здійснили крадіжку генератора з території однієї з котелень "Київтеплоенерго", який був встановлений як альтернативне джерело енергії для роботи теплогенеруючого обладнання в разі зникнення електрики через ракетні атаки критичної інфраструктури столиці. Потужність генератора – 16 кВА, вага – 120 кг, оціночна вартість – 135 тис. грн", - ідеться в повідомленні.

До моменту скоєння злочину генератор був повністю споряджений і готовий до роботи. У разі екстреної ситуації від його роботи залежало теплопостачання чотирьох житлових будинків на Святошині.

"Одразу після виявлення крадіжки персонал КП "Київтеплоенерго" звернувся із заявою до Національної поліції. Завдяки швидким і злагодженим діям особового складу Головного управління Національної поліції у м. Києві вже 6 грудня 2023 року генератор було знайдено в одному з населених пунктів Київської області. Наразі його повернуто на котельню", - розповіли в міськадміністрації.

За даними КМДА, понад 60% котелень Києва оснащені генераторами на випадок перебоїв з електропостачанням під час опалювального сезону 2023-2024 рр.