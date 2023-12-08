На Дніпропетровщині внаслідок ракетної атаки пошкоджено промислове підприємство

У Дніпропетровській області через масовану ракетну атаку РФ є руйнування, зокрема в Павлограді, Тернівці та Юр'ївській громаді, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і п’ять дачних. Зачепило церкву. Побите й авто", - написав Лисак у телеграм-каналі.

"Триває обстеження уражених територій", - наголосив він.

Раніше Лисак повідомив про одного загиблого та чотирьох поранених у Павлоградському районі. Всіх постраждалих доправили до лікарні, двоє з них - у важкому стані.