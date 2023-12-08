Унаслідок нічних ударів по Харкову двоє жителів постраждали, пошкоджено сім житлових будинків - МВС

Двоє людей постраждали внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Харкову в ніч на п'ятницю, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ України.

"О 03:00 ночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Дві людини постраждали, пошкоджено щонайменше сім багатоквартирних будинків і понад 20 автомобілів", - повідомляється в телеграм-каналі відомства в п'ятницю вранці.

Раніше міський голова Ігор Терехов повідомив про щонайменше одного постраждалого жителя і кілька пошкоджених будинків. За його словами, окупанти в ніч на п'ятницю завдали щонайменше п’яти ракетних ударів по Харкову.