Окупанти за добу завдали 82 удари по 20 населених пунктах Запорізької області

Війська РФ за минулу добу завдали 82 удари по 20 населених пунктах Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в п'ятницю вранці.

"Минулої доби окупанти завдали 82 удари по 20 населених пунктах Запорізької області. 9 ворожих безпілотників атакували Гуляйполе, Новодарівку, Левадне і Малу Токмачку, під РСЗВ-обстрілом опинилося село Долинка", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Також, повідомив Малашко, по території Залізничного, Роботиного, Полтавки, Малинівки, Щербаків, Лугівського, Новоданилівки, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл припало 72 артудари.

За даними ОВА, внаслідок обстрілів військовослужбовцями РФ пошкоджено житлові будинки та господарські споруди - надійшло 6 повідомлень про руйнування. Мирні жителі не постраждали.