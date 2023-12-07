Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії питання безпеки та виконання Україною рекомендацій Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої привітав його з переобранням на посаду глави уряду.

"Обговорили також безпекові питання та прогрес України щодо завершення виконання рекомендацій Європейської комісії напередодні засідання Європейської ради. Розраховуємо, що головування Іспанії в Раді ЄС завершиться ухваленням історичного рішення про відкриття перемовин України щодо вступу в ЄС", - написав Зеленський у телеграмі в четвер.