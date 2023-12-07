Уряд виділив 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення - Шмигаль

На позачерговому засіданні уряду України в четвер затверджено розпорядження про надання коштів Міністерству оборони для зміцнення обороноздатності у прифронтових регіонах, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зокрема, 759 млн грн буде спрямовано на закупівлю автотехніки та 29 млн грн - на спецтехніку", - написав він у телеграм-каналі.

Це дасть змогу сформувати додаткові підрозділи розмінування та суттєво прискорити терміни очищення українських земель від російських мін і снарядів.