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19:35 07.12.2023

Уряд виділив 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення - Шмигаль

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Уряд виділив 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення - Шмигаль

На позачерговому засіданні уряду України в четвер затверджено розпорядження про надання коштів Міністерству оборони для зміцнення обороноздатності у прифронтових регіонах, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зокрема, 759 млн грн буде спрямовано на закупівлю автотехніки та 29 млн грн - на спецтехніку", - написав він у телеграм-каналі.

Це дасть змогу сформувати додаткові підрозділи розмінування та суттєво прискорити терміни очищення українських земель від російських мін і снарядів.

 

Теги: #кошти #міноборони #виділення

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