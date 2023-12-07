Події

18:53 07.12.2023

Умєров зустрівся з головкомом Об'єднаних сил НАТО Каволі у США

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Міністр оборони України Рустем Умєров, верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі та командувач Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенант Антоніо Агуто провели зустріч у США.

"На зворотному шляху зі Сполучених Штатів зустрівся з командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто. Вдячний за військову підтримку, яку нам надають партнери. Разом ми здатні дати гідну відсіч авторитарному російському режиму", - написав Умєров у фейсбуці.

Теги: #умєров #каволі

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