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17:17 07.12.2023

Українців закликають знизити споживання електроенергії через дефіцит потужності

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Українців закликають знизити споживання електроенергії через дефіцит потужності

Уряд й енергетики закликають громадян знизити споживання електроенергії через дефіцит генерувальних потужностей в енергосистемі, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зниження температури, аварійні ремонти, обмежена робота сонячних електростанцій через хмарну погоду. Усе це призвело до того, що в нашій енергосистемі зараз спостерігається дефіцит потужності. "Укренерго" змушене залучати аварійну допомогу з Європи. Це екстрений захід, і не завжди гарантований. Тому зараз уряд та енергетики закликають усіх і кожного зменшити споживання електроенергії. Особливо з 9-ї до 19-ї", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Зокрема, прем'єр закликав громадян не вмикати одночасно потужні електроприлади, переносити прання на нічні години й вимикати світло в приміщеннях, які не використовуються.

"Торговельні центри, магазини, ресторани можуть зменшити інтенсивність освітлення вивісок і вітрин. Підприємства можуть переглянути свій виробничий процес з точки зору енергоефективності. Усе це дозволить уникнути запровадження графіків відключень. Відповідальне споживання електроенергії кожного з нас - це світло для всіх", - наголосив Шмигаль. 

Теги: #електроенергія #дефіцит #потужність

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