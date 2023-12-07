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17:06 07.12.2023

Апеляційний суд залишив під вартою нардепа Дубінського, підозрюваного в держзраді, - ЗМІ

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Апеляційний суд залишив під вартою нардепа Дубінського, підозрюваного в держзраді, - ЗМІ

Київський апеляційний суд залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Олександру Дубінському, підозрюваному в державній зраді, до 12 січня 2024 року, повідомляє "Суспільне".

"Київський апеляційний суд залишив без змін апеляцію нардепа Дубінського щодо тримання його під вартою... Він пробуде в СІЗО до 12 січня 2024 року без права на заставу", - ідеться в телеграм-каналі "Суспільного" в четвер.

За інформацією видання, суд відбувався в закритому режимі.

Перед засіданням Дубінський заявив, що в нього зламані ребра.

Дубінському, а також колишньому нардепу Андрію Деркачу й експрокурору Костянтину Кулику було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Печерський райсуд Києва 14 листопада 2023 року обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави у справі про держзраду.

Захист Дубінського 2 грудня заявив про побиття нардепа в київському СІЗО.

Поліція Києва інформувала, що за результатами перевірки та судово-медичного дослідження інформація про побиття народного депутата в СІЗО не підтвердилася. 

Теги: #арешт #апеляція #дубінський

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