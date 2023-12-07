Події

15:48 07.12.2023

Байден закликає Сенат США підтримати Україну

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Байден закликає Сенат США підтримати Україну

Президент США Джо Байден закликає американський Сенат усе ж підтримати законопроєкт про виділення пакета фінансової допомоги Україні.

"Я знаю, що у нас є розбіжності. Залишмо їх у минулому. Це дуже важливо... Весь світ спостерігає. Що зроблять США? Я думаю, що якщо ми не підтримаємо Україну, що зробить решта світу? Що робитиме Японія, яка підтримує Україну зараз? Що буде з умовами G7? Що буде з умовами НАТО? Що вони робитимуть?" - йдеться у відеозверненні Байдена, оприлюдненому в соцмережі Х.

"Якщо ми пройдемо повз, це лише підбадьорить інших можливих агресорів. Тому я закликаю Сенат зробити що-небудь, і зробити правильну річ - підтримати український народ, стояти проти тиранії Путіна. Підтримати свободу", - наголосив Байден.

Як повідомлялося, раніше в середу законопроєкт про виділення великого пакета фінансової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню не пройшов процедурного голосування в Сенаті США.

Теги: #сша #сенат #байден

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