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15:35 07.12.2023

Україна запровадила черговий пакет санкцій проти російських громадян і компаній

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Україна запровадила черговий пакет санкцій проти російських громадян і компаній

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції проти російських громадян і компаній - у переліку понад 180 фізичних і стільки ж юридичних осіб.

Це закріплено відповідним указом президента України №813/2023 від 7 грудня 2023 року.

Серед осіб, на яких накладено санкції, керівник міжрегіонального управління Росфінмоніторингу Андрій Долбня, головний конструктор ТОВ НТЦ "Північно-західна лабораторія" Олексій Куневич, виконавчий директор компанії Streit Group Герман Гуторов, директор Луганського авіаремонтного заводу Олександр Варич та інші керівники підприємств, пов'язаних із оборонною промисловістю, зокрема ті, що працюють на території так званих ДНР і ЛНР.

Перелік підприємств, на які накладено санкції новим указом, поповнився компаніями, пов'язаними з військово-промисловим комплексом РФ. Серед них ТОВ "Амітрон Електронікс", АТ "Прибори, Сервіс, Торгівля", ТОВ "Телеком і Мікроелектронік Індастріз", ТОВ "Радіодеталь Поставка", ТОВ "Наукові прилади та системи", ТОВ "Електро Сі".

Теги: #санкції_рф

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