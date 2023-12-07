Події

11:50 07.12.2023

У Мінветеранів презентували ескізні проєкти Національного військового меморіального кладовища та уніфікованих надгробних плит

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У Міністерстві у справах ветеранів презентували громадськості ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища (НВМК) і візуальні проєкти уніфікованих надгробних плит.

"Головний архітектор ескізного проєкту Сергій Дербін представив ескізні рішення майбутнього Меморіалу. Він успішно пройшов державну експертизу, і після завершення нормативно-правового врегулювання постане в межах Гатненської територіальної громади, що під Києвом", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що під час проєктування НВМК було враховано зарубіжний меморіальний досвід, зокрема всесвітньо відомого Арлінгтонського національного цвинтаря у США. "На земельній ділянці у понад 260 гектарів будуть розміщені військове кладовище, церемоніальна площа, будинок трауру, крематорій, музейно-виставковий комплекс та інша необхідна інфраструктура", - додали у відомстві.

Згідно з повідомленням, будівництво здійснюватиметься в декілька черг, зокрема, у першій черзі буде побудовано сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання з нашими воїнами, і необхідні споруди для організації поховань.

Крім того, на заході було презентовано візуальні проєкти уніфікованих надгробних плит з урахуванням релігійних особливостей. "Головне - вони будуть витримані в єдиному стилі, що відповідає статусу національного Меморіалу", - заявляють у Мінветеранів.

Зокрема, у відомстві обговорили організацію зручного трансферу для відвідувачів, зокрема, проєктом передбачено шатли, що постійно курсують, від основних транспортних вузлів до меморіального комплексу.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів державної установи "Національне військове меморіальне кладовище".

Пізніше департаменту містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації було доручено розробити детальний план території для розміщення НВМК на території урочища "Лиса гора". У листопаді 2022 року природоохоронна організація "Київський еколого-культурний центр" запропонувала п'ять вільних ділянок землі для розміщення НВМК замість урочища "Лиса гора". У березні 2023 року Мінветеранів і Мінкультури запропонували створити Національне військове меморіальне кладовище біля заповідника "Биківнянські могили" в Києві. 18 серпня в заповіднику "Биківнянські могили" заявили, що Національне військове меморіальне кладовище неможливо збудувати в Биківнянському лісі в стислі терміни.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 19 серпня повідомив про плани уряду прискорити проєктування НВМК. Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді поблизу Києва. Пізніше Мінветеранів повідомили про плани розпочати будівництво НВМК у Гатненській громаді під Києвом наприкінці листопада та ввести в експлуатацію його першу чергу до кінця 2023 року.

Теги: #проєкт #військове_кладовище

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