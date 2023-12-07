Події

10:25 07.12.2023

Єрмак, Стефанчук і Умєров зустрілися у США з Блінкеном

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У рамках візиту до США керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і міністр оборони України Рустем Умєров провели зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Як повідомляє пресслужба президента України, Єрмак також поінформував Блінкена про перебіг переговорів щодо гарантій безпеки для України на шляху до НАТО, як це передбачено Спільною декларацією "Групи семи", ухваленою у Вільнюсі. Голова Офісу президента висловив сподівання, що незабаром розпочнеться предметне обговорення пропозицій американської сторони щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України.

Єрмак подякував Блінкену за всю потужну допомогу, що надається Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, це близько $45 млрд оборонної допомоги та $22,9 млрд бюджетної підтримки.

Сторони обговорили необхідність підтримки макрофінансової стабільності України.

Єрмак також запевнив американську сторону в рішучій прихильності України подальшому проведенню реформ, зокрема з урахуванням надання Єврокомісією рекомендацій щодо початку переговорів про членство в ЄС.

Теги: #сша #стефанчук #єрмак #умєров

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