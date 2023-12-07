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00:28 07.12.2023

Посилення української ППО в період холодів є актуальним – Єрмак на зустрічі із Салліваном

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Посилення української ППО в період холодів є актуальним – Єрмак на зустрічі із Салліваном

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном ситуацію на фронті та потреби ЗСУ, зокрема в артилерії, далекобійних ракетах, бронетехніці, а також посилення ППО.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у період холодів нагальним є посилення ППО України для захисту цивільної інфраструктури та "зернового коридору" у Чорному морі від атак російських ракет та дронів.

Також Єрмак подякував США за організацію українсько-американської конференції оборонних індустрій, яка відбувається 5–6 грудня у Вашингтоні.

"Це дуже важливий захід. Ця конференція стане відправною точкою в активній двосторонній військово-технічній співпраці", – зазначив він.

В українській делегації також взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та міністр оборони України Рустем Умеров. Крім того, посол України в США Оксана Маркарова та радниця керівника Офісу глави держави Дарія Зарівна.

Представники української делегації наголосили на важливості прийняття Конгресом США ініціатив з підтримки України.

Єрмак та Салліван також торкнулися питання реалізації Формули миру Володимира Зеленського та обговорили підготовку до проведення першого Глобального саміту світу. 

Теги: #пво #україна #посилення #єрмак

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