Події

20:02 06.12.2023

Байден закликав Конгрес схвалити допомогу Україні

1 хв читати
Байден закликав Конгрес схвалити допомогу Україні

Президент США Джо Байден у середу закликав конгресменів схвалити пакет додаткової допомоги Україні.

"Це термінове питання. Конгрес має схвалити додаткову допомогу Україні", - сказав Байден, під час виступу в Білому домі. Він додав, що конгресменам слід вирішити це питання до різдвяних свят.

Він зазначив, що Конгрес не повинен подарувати "найпрекрасніший подарунок для (президента Росії - ІФ-У) Путіна, на який він тільки може сподіватися".

Байден закликав схвалити його запит до президентської адміністрації більш ніж на $100 млрд, із них $60 млрд передбачається на фінансування допомоги Україні.

 

 

Теги: #сша #президент #допомога_україні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:13 06.12.2023
США виділяють Україні новий пакет озброєнь на $175 млн

США виділяють Україні новий пакет озброєнь на $175 млн

20:04 06.12.2023
США та їхні партнери по G7 готові продовжувати допомагати Україні - Байден

США та їхні партнери по G7 готові продовжувати допомагати Україні - Байден

19:30 06.12.2023
Україна і США разом зможуть створити "арсенал свободи" - виступ Зеленського на українсько-американському оборонному форумі

Україна і США разом зможуть створити "арсенал свободи" - виступ Зеленського на українсько-американському оборонному форумі

19:17 06.12.2023
Стефанчук гарантує контроль за витрачанням коштів США для Сил оборони України

Стефанчук гарантує контроль за витрачанням коштів США для Сил оборони України

19:05 06.12.2023
Туреччина розраховує на постачання F-16 у відповідь на згоду Анкари схвалити заявку Швеції в НАТО - Ердоган

Туреччина розраховує на постачання F-16 у відповідь на згоду Анкари схвалити заявку Швеції в НАТО - Ердоган

19:02 06.12.2023
Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість

Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість

18:10 06.12.2023
США висунули обвинувачення у воєнному злочині чотирьом військовим, пов'язаним із РФ - Офіс генпрокурора

США висунули обвинувачення у воєнному злочині чотирьом військовим, пов'язаним із РФ - Офіс генпрокурора

11:09 06.12.2023
Єрмак і Стефанчук обговорили з головами комітетів Палати представників США потреби в посиленні української ППО

Єрмак і Стефанчук обговорили з головами комітетів Палати представників США потреби в посиленні української ППО

10:51 06.12.2023
Посол України в США пояснила причину скасування участі Зеленського в секретному брифінгу в Сенаті США

Посол України в США пояснила причину скасування участі Зеленського в секретному брифінгу в Сенаті США

03:01 06.12.2023
Україна бачить "великий ризик" програти війну, якщо Конгрес США відкладе життєво важливу допомогу

Україна бачить "великий ризик" програти війну, якщо Конгрес США відкладе життєво важливу допомогу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США виділяють Україні новий пакет озброєнь на $175 млн

Україна і США разом зможуть створити "арсенал свободи" - виступ Зеленського на українсько-американському оборонному форумі

Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість

США висунули обвинувачення у воєнному злочині чотирьом військовим, пов'язаним із РФ - Офіс генпрокурора

Україна повернула ще 8 незаконно депортованих дітей

ОСТАННЄ

Генштаб ЗС України: За добу авіація Сил оборони завдала 15 ударів, ракетники уразили склад із боєприпасами, гелікоптер і ЗРК

Генштаб ЗС України: За добу росіяни завдали два ракетних і 71 авіаційний удар

Генштаб ЗСУ: за добу відбулося 83 бойових зіткнення, близько 30 із них у напрямку Авдіївки

Заступник міністра оборони: Ми будуємо нову архітектуру закупівель без жодної можливості для корупційних схем

"Укрзалізниця" запустила сервіс спецзамовлення квитків для військових

ЄС організовує нові рейси з гумдопомогою для Сектора Гази

Поліцейські ідентифікували загиблого в Новогродівці чоловіка за допомогою ДНК-аналізу

У ГУР Міноборони України підтвердили смерть Киви

Підрозділи ПВК "Схід" збили ракету над передмістям Дніпра - Лисак

У Києві на Софійській площі запалили новорічну ялинку - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА