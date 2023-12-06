Байден закликав Конгрес схвалити допомогу Україні

Президент США Джо Байден у середу закликав конгресменів схвалити пакет додаткової допомоги Україні.

"Це термінове питання. Конгрес має схвалити додаткову допомогу Україні", - сказав Байден, під час виступу в Білому домі. Він додав, що конгресменам слід вирішити це питання до різдвяних свят.

Він зазначив, що Конгрес не повинен подарувати "найпрекрасніший подарунок для (президента Росії - ІФ-У) Путіна, на який він тільки може сподіватися".

Байден закликав схвалити його запит до президентської адміністрації більш ніж на $100 млрд, із них $60 млрд передбачається на фінансування допомоги Україні.