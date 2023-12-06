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19:56 06.12.2023

"Укрзалізниця" запустила сервіс спецзамовлення квитків для військових

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"Укрзалізниця" запустила сервіс спецзамовлення квитків для військових

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) запустила сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців, за допомогою якого ті можуть забронювати квитки онлайн у разі відсутності їх у вільному продажу, повідомила пресслужба УЗ у середу.

"Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили", - пояснив голова правління УЗ Євген Лященко.

Спецзамовлення квитків для військових доступне за посиланням: https://services.uz.gov.ua/military.

Наразі спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, найбільш популярних у військовослужбовців. Зокрема, це маршрути в міста, наближені до зони ведення бойових дій і назад.

Згідно з повідомленням УЗ, щоб купити квиток, необхідно не пізніше, ніж за 6 годин до відправлення поїзда, залишити заявку на порталі, після чого на e-mail прийде спеціальний код. Після цього потрібно викупити квиток у касі не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда, пред'явивши військовий квиток або посвідчення офіцера.

Сервіс дає змогу військовослужбовцям бронювати квитки як для себе, так і для товаришів по службі, з якими разом збираються в дорогу.

"Укрзалізниця" уточнила, що раніше військовослужбовці бронювали квитки через військового коменданта, що ускладнювало процес і фактично унеможливлювало поїздку день у день.

 

Теги: #квитки #укрзалізниця #військові

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