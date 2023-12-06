Стефанчук гарантує контроль за витрачанням коштів США для Сил оборони України
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук гарантує США контроль за витрачанням коштів, переданих українській армії.
"Ми готові звітувати за кожен цент, який вкладено в українську армію... Я, спікер українського парламенту, гарантую від українського парламенту, що ця транспарентність буде на найвищому рівні", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону в середу.
Він нагадав, що у Верховній Раді створено тимчасову спеціальну комісію з моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.
"У нас є ціла низка... нового програмного забезпечення, яке дає можливість усім зацікавленим особам на рівні Конгресу і на рівні адміністрації контролювати витрату тих коштів, які передаються Україні на військову допомогу, на гуманітарну, на фінансову. Тобто ми зацікавлені, щоб ця транспарентність була", - наголосив Стефанчук.
Як повідомлялося, Стефанчук 4-6 грудня перебуває з робочим візитом у США.