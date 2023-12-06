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16:58 06.12.2023

Досвід наглядових рад у сфері бізнесу потрібно застосовувати для управління держустановами культури - в.о. міністра культури

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Досвід наглядових рад у сфері бізнесу потрібно застосовувати для управління держустановами культури - в.о. міністра культури

Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв вважає, що досвід діяльності наглядових рад у сфері бізнесу необхідно використовувати для ефективного управління державними установами культури, повідомляє пресслужба міністерства в середу.

"Забезпечити правильне управління у сфері культури, об'єднавши економічну та соціально-мистецьку складову, - це дуже важливе завдання. Нам необхідно розробити механізм управління нашими установами, насамперед тому, що там є майно, яким потрібно розпоряджатися. Тому досвід бізнесу в організації управлінських процесів стане нам у пригоді. Закликаю представників корпоративного сектору ділитися ідеями або входити до складу наглядових рад закладів культури", - сказав Карандєєв.

Він зазначив, що наглядові ради почали створювати в державних культурних інституціях ще в 1990-х роках, але, на відміну від наглядових рад бізнес-компаній, вони насамперед спостерігали за виконанням урядових рішень, але не опікувалися коштами.

В.о. міністра розповів, що у сфері культури вже впроваджують наглядові ради, які опікуються саме розподілом коштів, зокрема, такі органи створено в Українському інституті книги та Українському культурному фонді.

В.о. міністра розповів, що у сфері культури вже впроваджують наглядові ради, які опікуються саме розподілом коштів, зокрема, такі органи створено в Українському інституті книги та Українському культурному фонді.

За словами Карандєєва, створення ефективної наглядової ради буде необхідне для роботи Музею Голодомору-геноциду.

Теги: #мінкультури #карандєєв

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