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13:48 06.12.2023

Comfy планує відкрити близько 20 магазинів у 2024 році

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Comfy планує відкрити близько 20 магазинів у 2024 році

Мережа магазинів побутової техніки та електроніки Comfy розширилася на 23 магазини у 2023 році і планує відкрити ще близько 20 у 2024 році, повідомив її гендиректор Ігор Хижняк у кулуарах RAU Summit 2023 у Києві у вівторок.

"Більша частина з цих 20 локацій, які ми плануємо відкривати наступного року, буде в малих містах, із населенням від 50 до 100 тис.", - повідомив він.

Імовірний формат цих магазинів - близько 300 кв. м, краще локації в торговельних центрах.

Також у компанії серйозні плани з розвитку логістики, випливає з пресрелізу.

"Ми відкрили перший регіональний склад (Львів, близько 1,5 тис. кв. м - ІФ-У), наразі збираємо зворотний зв'язок. Уже цього року вирішуватимемо, чи розвивати такі логістичні рішення в найближчому майбутньому", - повідомив Хижняк.

Станом на початок грудня в мережі працює 100 магазинів. Мережа Comfy до 24 лютого минулого року налічувала 97 магазинів. Власником мережі є ТОВ "Комфі Трейд" (Дніпро). За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, власником "Комфі Трейд" є "Комфі Холдінгс Лімітед" (Кіпр), кінцевими бенефіціарами - Світлана Гуцул і Станіслав Роніс.

За даними Opendatabot, за підсумками 2022 року "Комфі Трейд" отримало 2 млн грн чистого прибутку, 16,5 млрд грн доходу.

Теги: #comfy #плани #магазини

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