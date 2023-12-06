Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранено двох мирних жительок

Російські окупаційні війська близько 9:30 у середу обстріляли село Подоли Куп'янського району Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Зазнали поранень дві місцеві жительки. Одну з постраждалих доставили до лікарні, другій надали допомогу на місці", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив також, що о 10:05 росіяни завдали удару по смт Козача Лопань Харківського району. Інформація про постраждалих і руйнування не надходила.