Події

12:45 06.12.2023

Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранено двох мирних жительок

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Російські окупаційні війська близько 9:30 у середу обстріляли село Подоли Куп'янського району Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Зазнали поранень дві місцеві жительки. Одну з постраждалих доставили до лікарні, другій надали допомогу на місці", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив також, що о 10:05 росіяни завдали удару по смт Козача Лопань Харківського району. Інформація про постраждалих і руйнування не надходила.

Теги: #харківська_область #обстріл

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