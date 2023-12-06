Війська РФ за добу завдали 151 удару з різних видів озброєнь по населених пунктах Запорізької області, є поранений

Війська РФ за добу завдали 151 удару з різних видів озброєння по Запорізькій області, обстрілу зазнали 24 населених пункти, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в середу вранці.

"Військовослужбовці РФ завдали 151 удару по мирних громадах Запорізької області: під вогнем опинилися 24 населених пункти", - написав він у своєму телеграм-каналі.

113 артобстрілів припали на території Новотроїцького, Новоданилівки, Оріхова, Левадного, Полтавки, Чарівного, Червоного, Роботиного, Кам'янського, Степового, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

Крім того, окупанти завдали авіаційного удару по Новоандріївці, 29 БПЛА-атак по Залізничному, Чарівному, Червономк, Малинівці, Білогір'ю, Малій Токмачці, Новодарівці, Новоіванівці, Левадному, Темирівці, Роботиному і Малих Щербаках, а також 8 РСЗВ по Новодарівці, Малій Токмачці, Роботиному, Лук'янівському і Магдалинівці.

Очільник ОВА повідомив, що внаслідок обстрілів поранення дістав 62-річний мешканець Оріхова.

"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - уточнив Малашко.